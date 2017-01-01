Промышленные насосы. Промнасос

► Varisco и Этап V по сокращению вредных выбросов

Этап V является кульминацией важной программы ЕС, начавшейся в конце 1990-х годов, по сокращению вредных выбросов от двигателей внедорожной мобильной техники.

► Взрывозащищённые электродвигатели стали доступнее

Сообщаем, что с сентября 2019 года на всю линейку поставляемого нами насосного оборудования доступны для заказа взрывобезопасные электродвигатели итальянского производства от компании INNOVARI

► На что важно обращать внимание при перекачивании вязких жидкостей

В этой статье мы расскажем о том, чем почти всегда пренебрегают, подбирая насос на вязкий продукт. Расскажем о типичных ошибках, которых необходимо избегать, заранее планируя обвязку будущего насоса.

► Простыми словами о кавитационном запасе или как не допустить закипания жидкости внутри насоса

Как не допустить закипания жидкости внутри насоса и что такое требуемый кавитационный запас, читайте в нашей статье, написанной простым и ясным языком с разбором конкретного примера.

► Выставка PCVEXPO 2017

24 октября 2017 года в Московском Выставочном Центре «Крокус Экспо» прошла 16-я Международная выставка PCV EXPO (Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели)., в которой приняла участие и наша компания ООО «Промышленные насосы».