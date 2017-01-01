Промышленные насосы. Промнасос

Компания "Промышленные насосы" является официальным поставщиком крупных европейских заводов-производителей насосного оборудования. Основная миссия компании – решение задач по перекачиванию различных продуктов c последующей поставкой подходящего насосного агрегата. Наше оборудование успешно работает с агрессивными, вязкими, абразивными и другими сложными средами.

Промышленные насосы



насосы мембранные
пневматические


насосы центробежные
для загрязнённых жидкостей


насосы центробежные
для чистой воды


насосы шестерёнчатые


насосы импеллерные


насосы химические
центробежные с магнитной муфтой


насосы винтовые


мотопомпы промышленные


насосы для сточных вод и шлама
центробежные самовсасывающие


насосы вихревые
самовсасывающие


насосы полупогружные
центробежные


насосы погружные
центробежные


перистальтические насосы


насосы горизонтальные и вертикальные
многоступенчатые центробежные


насосы дозирующие
мембранные и поршневые


насосы бочковые
винтовые


насосы пластинчатые
с магнитной муфтой


мешалки погружные


Новости, статьи и заметки инженеров компании:

Varisco и Этап V по сокращению вредных выбросов ►   Varisco и Этап V по сокращению вредных выбросов
Этап V является кульминацией важной программы ЕС, начавшейся в конце 1990-х годов, по сокращению вредных выбросов от двигателей внедорожной мобильной техники.

Взрывозащищённые электродвигатели стали доступнее ►   Взрывозащищённые электродвигатели стали доступнее
Сообщаем, что с сентября 2019 года на всю линейку поставляемого нами насосного оборудования доступны для заказа взрывобезопасные электродвигатели итальянского производства от компании INNOVARI

На что важно обращать внимание при перекачивании вязких жидкостей ►   На что важно обращать внимание при перекачивании вязких жидкостей
В этой статье мы расскажем о том, чем почти всегда пренебрегают, подбирая насос на вязкий продукт. Расскажем о типичных ошибках, которых необходимо избегать, заранее планируя обвязку будущего насоса.

Простыми словами о кавитационном запасе или как не допустить закипания жидкости внутри насоса ►   Простыми словами о кавитационном запасе или как не допустить закипания жидкости внутри насоса
Как не допустить закипания жидкости внутри насоса и что такое требуемый кавитационный запас, читайте в нашей статье, написанной простым и ясным языком с разбором конкретного примера.

Выставка PCVEXPO 2017 ►   Выставка PCVEXPO 2017
24 октября 2017 года в Московском Выставочном Центре «Крокус Экспо» прошла 16-я Международная выставка PCV EXPO (Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели)., в которой приняла участие и наша компания ООО «Промышленные насосы».

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